Spalletti:”abbiamo fatto una buona partita”

Lucciano Spalletti abbastanza soddisfatto dopo il pareggio di Leverkusen contro l’Ucraina, valso all’Italia la qualificazione a Euro 2024: “

Non era facile e non era scontato qualificarci, come non lo è nulla nel calcio – le parole del ct azzurro ai microfoni della Rai -. Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni di mettere al sicuro il risultato, ma non riuscendoci la sfida è diventata più sporca e più fisica, sopratutto nel finale. Non si è più giocata molto a calcio, loro hanno fatto vedere di essere attrezzati e ci hanno dato del filo da torcere”.