Le leggende del Calcio contemporaneo: Hierry Henry (Francia) 1977 , attaccante

(Alberto Sigona) – Considerato uno dei più prolifici ed eleganti goleador del suo tempo (era una prima punta poliedrica), Henry era dotato di una tecnica sopraffina e di una evidente capacità di segnare in situazioni di “uno-contro-uno”. A ciò egli univa un passo ed un dribbling fuori dal comune, che sfruttava per inserirsi nelle difese e creare circostanze favorevoli alla propria squadra. Notevole era il suo peso anche in materia di assist, che spesso forniva da ala sinistra. Ha militato principalmente nel Monaco (141-28), nell’Arsenal (377-228; 4 volte capocannoniere in A) e nel Barcellona (121-49), per un totale, fra club e nazionali, di 994 partite e 450 reti (45%), di cui 139-59 in ambito continentale. il suo palmares ci narra di 5 Titoli Nazionali (1 col Monaco e 4 equamente spartiti fra Arsenal e Barcellona), 1 Coppa dei Campioni (Barça 2009) ed 1 Mondiale per club (sempre col team blaugrana).

In Nazionale ne ha vestito la casacca blues ben 123 volte, siglando 51 gol (6 ai Mondiali), un record. Si è fregiato di 1 Mondiale (’98) ed 1 Europeo (2000). Argento iridato 2006.