Allegri, Juventus :”siamo rimasti lucidi e abbiamo vinto”

Dopo la vittoria col Lecce e il sorpasso momentaneo all’Inter, Massimiliano Allegri non fa voli pindarici , ma resta con i piedi per terra : Nel calcio non c’è niente di impossibile. Bisogna aver la convinzione nella testa di arrivare e lavorare per rendere possibili le cose impossibili”

“E’ stata una gara complicata . Il primo tempo loro hanno corso e pressato e ci hanno messo in difficoltà anche perché non abbiamo fatto bene nelle scelte sull’ultimo passaggio in alcune circostanze – ha aggiunto -. Poi quando sono calati siamo rimasti lucidi, abbiamo continuato a giocare e abbiamo vinto”.