Colavino , Udinese:”cori contro Maignan? I responsabili allontanati a vita dallo stadio”

Daspo ha durata limitata ma il club può decidere di escludere un tifoso da uno stadio per un tempo superiore. Lavoreremo per escluderli per sempre dallo stadio, a vita”. Tramite le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, il club bianconero annuncia che saranno allontanate per sempre dal “Bluenergy Stadium” le persone che hanno insultato con il verso della scimmia Mike Maignan, portiere del Milan che nella partita di sabato sera ha abbandonato la sua porta.

Il dirigente bianconero spiega poi che cosa è successo nelle ultime 24 ore e che cosa succederà ora: “Siamo convinti ad andare alla ricerca dei responsabili, non possono che essere due o tre persone. Non ci sono stati cori, che non sono stati percepiti né dall’arbitro né dalla Procura. Sono uno, due, tre sciagurati, e questo basta perché sia una cosa gravissima. Abbiamo già iniziato a guardare le immagini delle telecamere dello stadio, c’è anche da ascoltare l’audio. Al Bluenergy Stadium, tra interno ed esterno, ci sono oltre 300 telecamere, c’è tanto lavoro da fare in pochissimo tempo”.