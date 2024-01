De Laurentiis: ” la Supercoppa condiziona anche il campionato “

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , intervistao da Sportmediaset al termine della finale Supercoppa vinta dall’Inter (1-0 ).

” Questo è una Paese di grande futuro. Così inizia De Laurenttis sviando la domanda del giornalista Sportmediaset”sull’arbutraggio di Rapuano.

“Ho visto una Napoli in ripresa, che ha lottato fino alla fine, poi i meriti vanno al’Iinter che ha vinto…. Il calcio è fatto anche di episodi”.

Presidente sull’arbitraggio ? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo – le parole del numero uno del club campano -. Quando mi trasformo in tifoso posso andarci giù pesante, ma non credo ce ne sia bisogno. La debolezza degli arbitri di quest’anno è chiara, non solo con noi. Chissà quale ulteriore imbarazzo proverà Rocchi in questo momento… La competizione deve essere anche una festa, se tu mi riduci in dieci il calcio non è più spettacolare. La Lega non funziona, va contro gli interessi dei club: questa Supercoppa condiziona anche il campionato visto che le espulsione poi le paghiamo in Serie A”.