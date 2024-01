Serie A: due vole Vlahovic, poi Bremer, Lecce- Juventus 0-3

Nel posticipo 21/esima giornata di campionato la Juve batte 3-0 il Lecce e si porta momentaneamente a +1 dall’Inter . Al Via del Mare il primo tempo piacevole per la grinta in campo delle due squadre . La Juve ci prova con un colpo di testa di McKennie , con salvataggio di Krstovic . Nella ripresa Allgeri sostituisce Miretti per Weah, con questa mossa prendono consistenza le azioni lugo le fasce , così arriva il vantaggio: (59′) cross di Cambiasso e girata sporca di Vlahovic. I bianconeri aumentano la pressione e al (68′) ancora Vlahovic raddoppia sfruttando un colpo di testa di Mc Kennie com palla diretta alle spalle di Falcone. Allegri ordina la fase di controllo a protezione del doppio vantaggio , con Bremer (85′) , cuccata vincente per il 3-0 l finale. Bianconeri in testa alla classifica .



IL TABELLINO

LECCE-JUVE 0-3

Lecce (4-3-3): Falcone 5; Gendrey 5,5, Baschirotto 5,5, Pongracic 5, Gallo 5,5 (22′ st Dorgu 6); Kaba 6, Ramadani 6, Gonzalez 5,5 (18′ st Blin 5,5); Almqvist 6,5 (27′ st Sansone 5,5), Krstovic 6 (27′ st Piccoli 5,5), Oudin 5,5 (22′ st Pierotti 5,5).

A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Strefezza. All.: D’Aversa 5,5

Juve (3-5-2): Szczesny 6,5; Gatti 6, Bremer 6,5, Danilo 6,5; Cambiaso 6,5 (36′ st Alex Sandro 6), McKennie 6,5, Locatelli 6, Miretti 5 (12′ st Weah 6), Kostic 6 (29′ st Iling-Junior 6); Vlahovic 7, 5Yildiz 6 (29′ st Milik 6).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri 6,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 14′ st Vlahovic (J), 23′ st Vlahovic (J), 40′ st Bremer (J)

Ammoniti: Kaba (L); McKennie (J)