Zoff:” Riva , una persona stupenda”

Provo una tristezza infinita, e’ un grossa perdita, per me anche di un grande amico. A Gigi mi legano tante cose, abbiamo fatto il servizio militare assieme, poi vincemmo gli Europei del 1968 e abbiamo continuato con le altre nazionali, fino al 2000 quando io ero il ct e lui era dirigente. Avevamo un grande rapporto, era impossibile non essergli amico”. E’ un Dino Zoff commosso quello che, al telefono con l’ANSA, commenta la scomparsa di Riva. “Per me era davvero un amico – dice ancora l’ex portiere azzurro -. Lui, come me, non era uno molto aperto ma era chiaro e sapevi sempre con chi avevi a che fare. Era una persona squisita”