Toto Wolff , sbotta:”il caffè preso con Hamilton è stato veramente amaro”

La decisione di Hamilton di passare alla Ferrari mi ha sorpreso molto. Certo, avevo firmato con lui un contratto da un anno con opzione sul secondo, quindi… poteva succedere. Però davvero non me lo aspettavo.

Abbiamo fatto la storia insieme ma… sta nelle cose. Mi ha comunicato la sua decisione nel corso di una sua visita nella mia casa di Oxford. Il caffè che abbiamo preso insieme è stato parecchio amaro. Credo non sia stato facile per lui dirmi che ci lasciava e credo non sia stato facile nemmeno per Vasseur, quando ci siamo sentiti. Non ho fretta di scegliere il pilota che sostituirà Lewis. Il mercato attualmente è in una fase evolutiva e molto dinamica. A