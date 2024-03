Amichevole: Russia – Serbia 4-0

La Russia ha battuto la Serbia per 4-0 in un incontro amichevole disputato in serata a Mosca. Si e’ trattato del primo incontro della nazionale russa con una selezione europea dopo le sanzioni imposte dalla Fifa e dalla Uefa per l’intervento armato di due anni fa in Ucraina. I gol per i padroni di casa sono stati messi a segno da Roman Miranchuk al 22′, Maksim Osipenko al 32′. Aleksiej Miranchuk al 55′ e Ivan Serghieev al 91′.