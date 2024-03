F1 Gp Australia: Leclerc risponde a Norris e si prende le seconde libere

Charles Leclerc chiude col miglior tempo della Ferrari di Charles Leclerc la prima sessione di prove libere ad Albert Park. A Melbourne, su un tracciato con poco grip che ha messo in difficoltà diversi piloti, il monegasco riesce a chiudere in 1:17.277 precedendo nella classifica cronometrica la Red Bull di Max Verstappen di tre decimi abbondanti e l’altra SF-24 di Carlos Sainz (+0.430). Buona prestazione da parte delle Rosse, con riscontri positivi in termini di simulazione qualifica e passo gara. In libere 1 miglior tempo di Norris seguito da Verstappen, Russell e lo stesso Leclerc, ma sessione segnata dall’incidente di Albon, con la Williams a muro alla 8 e fortemente danneggiata. L’anglo-thailandese è stato costretto a dare forfait per la seconda sessione.

Nelle prime libere , ha visto ben figurare la McLaren di Lando Norris, con la MCL38 del britannico capace di imporsi sulla Red Bull di Verstappen in 1:18.564 con 18 millesimi di vantaggio. Una sessione equilibrata nei tempi, con la Mercedes di Russell che ha conquistato il terzo crono con 33 millesimi di distacco dal connazionale e addirittura ben cinque piloti racchiusi in un decimo. Tra questi anche Charles Leclerc in Ferrari, col monegasco che ha chiuso col quarto tempo una sessione che lo lascia soddisfatto di quanto fatto con la sua SF-24.

Per trovare Sainz bisogna scendere all’ottavo tempo, con 122 millesimi di distacco dalla McLaren, di poco davanti alla Mercedes del futuro Ferrari Lewis Hamilton. Per lo spagnolo un po’ di fatica a trovare il ritmo, ma comunque una sessione che ha dato spunti importanti dopo il ritorno in pista. A chiudere la top 10 di sessione anche Tsunoda (5° a +0.057), Perez (6° a +0.078), Stroll (7° a +0.103) e Piastri (10° a +0.354).