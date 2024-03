Italia -Venezuela 2-1, con doppietta di Retegui

L’Italia batte 2-1 il Venezuela nell’amichevole di Fort Lauderdale. Dopo pochi muinuti Donnarumna para un rigore a Rondon. . Retegui sale in cattedra e realizza il vatntaggio al (40′) . Su errore di Bonaventura che sbaglia l’appoggio a Di Lorenzo , il Venezuela pareggia (43′) con Machis) , (80′) Retegui riporta l’Italia in vantaggio. Il prossimo appuntamento è per domenica sera, quando a New York gli azzurri affronteranno l’Ecuador.

LA PARTITA

Pronti via e l’Italia sbaglia: Udogie e Scalvini non s’intendono e liberano Rondon nel cuore dell’area, Buongiorno è praticamente costretto a strattonarlo, calcio di rigore . Dagli undici metri lo stesso Rondon, Donnarumma respinge .

La reazione azzurra con Chiesa , il destro finisce a fil di palo. Il Venezuela si affida soprattutto alle ripartenze. Venezuela vicinissima ial vantaggioi al 19’:Rondon arriva in leggero ritardo sul cross dalla sinistra e manca l’appuntamento con un gol quasi fatto.

Gli azzurri trovano pochi spazi sia sulle fasce sia a centrocampo. Al 40′ l’episodio che porta in vantaggio gli azzurri: Romo sbaglia completamente il rinvio, Locatelli in anticipo serve Cambiaso, assist per Retegui che dal cuore dell’area trova l’angolino alle spalle del portiere.

Passano solo tre minuti e il Venezuela pareggia: Donnarumma serve centralmente Bonaventura, pressato sbaglia completamente il passaggio per Di Lorenzo regalando la palla a Machis. L’attaccante del Cadice deve solo appoggiare in rete il pallone che vale l’1-1.

A inizio ripresa Barella entra al posto di Bonaventura , cambia poco , o nulla rispetto al primo tempo ma. Il Venezuela è ben distribuito sul terreno di gioco e concede pochissimo , ripartendo in veloci ripartenze , sfruttando una retroguardia azzurra ballerina.

Al 64’ Batista manda in campo Cadiz che ha una ghiotta occasion eper il vamntaggio ma Donnarumma è attentissimo in uscita e gli nega il gol. Spalletti risponde con gli ingressi di Pellegrini, Jorginho e Zaccagni, poi con quello di Zaniolo, l’ex giallorosso al 76’ impegna Romo con un tiro dalla distanza. Il pressing azzurro cresce molto nel finale, anche grazie al cambio modulo di Spalletti dal 3-4-2-1 iniziale al 4-3-3,. All'(80′) dopo la pressione azzurra arriva il raddoppio: grande giocata di Jorginho che pesca nel cuore dell’area Retegui, si gira di scatto e infila all’incrocio la rete del definitivo 2-1.

IL TABELLINO

Venezuela-Italia 1-2

Venezuela (3-4-2-1): Romo 5; Osorio 6,5, Angel 6,5 (33′ st Makoun 6), Ferraresi 6; Aramburu 6 (41′ st Otero sv), Casseres 6 (41′ st Rincon sv), Martinez 6 (33′ st Castillo 6), Navarro 6; Savarino 6 (17′ st Pereira 6), Machis 6,5 (17′ st Cadiz 5,5); Rondon 5,5.

Ct: Batista 6

Italia (3-4-2-1): Donnarumma 7; Di Lorenzo 5,5, Buongiorno 5,5, Scalvini 6; Cambiaso 5,5 (29′ st Zaniolo 6), Locatelli 6 (20′ st Jorginho 6,5), Bonaventura 5 (1′ st Barella 6), Udogie 5,5; Frattesi 5 (20′ st Pellegrini 6), Chiesa 6 (20′ st Zaccagni 6); Retegui 7,5 (42′ st Raspadori sv).

Ct: Spalletti 6

Arbitro: Vazquez

Marcatori: 40′ e 35′ st Retegui (I), 43′ Machis (V)