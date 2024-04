Gasperini, Atalanta:”il finale non è stato dei migliori”

Gian Piero Gasperini si gode la vittoria contro il Monza che permette alla Dea di lanciarsi verso la zona Champions League. Il tecnico orobico non è soddisfatto di come ka squadra ha interpretato il finale. “l’ultima parte della gara non è stato dei migliori – ha spiegato a DAZN il tecnico dell’Atalanta -. Eravamo abbastanza sotto controllo, ma in cinque minuti abbiamo rischiato di buttare via tutto. Era successo anche col Verona. Evidentemente non impariamo abbastanza”.