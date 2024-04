Inter, Inzaghi:” il derby? La posta in palio è altissima”

Contro il Milan sarà il grande giorno? Bene, ma non è una ossessione per me e per i giocatori. Cosi’ il tecnico nerazzurro in conferenza stampa pre-derby contro il Milan. “Finora è stata una grande cavalcata, ora la salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama. Speriamo di vederlo già domani ma sappiamo quello che abbiamo fatto”. “Sappiamo che la posta in palio è altissima. Gli ultimi cinque derby li abbiamo vinti, ma sappiamo che non conteranno nulla. Conterà come andremo in campo. Troveremo una squadra che farà di tutto per renderci il derby difficile”.