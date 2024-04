Milan , Pioli:” possiamo ancora dare tanto”

Stefano Pioli , dopo cinque stagioni sulla oanchina del Diavolo sente il fiato sul collo. Il tecnico rososnero punterà tutto sul derby contro l’Inter, posticipo 33^ giornata Serie A. Il match contro i nerazzurri è lo spartiacque che potrebbe determinare riconfermare sulla panchina rossonera il tecnico.

“Una vittoria nel derby sarebbe importantissima” cos’ Pioli ieri in conferenza stampa.La squadra non deve giocare per me, ma per il club e per i tifosi. Mi aspetto una prestazione da squadra vera. Domani ciò che conta è il risultato, non Pioli”. “Mi sento di dare ancora tanto a questa squadra, ma a fine anno farò le mie valutazioni. Sicuramente mi porterò via qualcosa”.