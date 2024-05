Play-Off: Catanzaro – Cremonese 2-2

I play-off Serie B , continua ad appassionare. e regalano grandi emozioni. Nell’andata delle semifinali, i calabresi trascinata dai 156mila presenti alo stadio ‘Ceravolo’, sfiorano l’impresa rimontando la Cremonese , nel finale sfiorano la vittoria. Tutto aperto in vista del ritorno 25 maggio 20 allo stadio ‘Zini’ la Cremoense in virtù piazzamento in classifica avrà due risultati su due a suo favore.

La Cremonese, passa in vantaggio al (14′): Vasquez calcia e centra la traversa Tasdjut , sotto porta con il tap-in mette in fondo al sacco. Il Catanzaro reagisce creando qualche problema alla duifesa grigiorossa. Si va al rposo con i lombardi in vantaggio. nella rirpesa il Catanzaro attacca subito ma vengono puniti al (50′),: cross di Zanimacchia per la testa di Ciofani vhe batte Fulignati . Neanche il tempo di esultare che il catanzaro accorcia le distanze con Biasci, il destro potente all’incrocio dei pali . La rete mette vigore ai giallorossi e al (59′) pareggiano i conti con Brignola autore di un gol da pochi passi sfruttando il tocco esterno di Iemmello. Il Catanzaro ci crede e attacca a atesta bassa: Saro miracolosamente devia una conlusione di Donnarumma , l’attaccate colpisce anche un palo. Le occasioni per la squadra di Vivarini sono tante , due enormi nel finale non sfruttate. Il risultato non cambia. Tutto rimandato al match di ritorno del 25 maggio.