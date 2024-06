Euro 2024: Gerogia – Rep. Ceca 1-1,a Mikautadze, risponde Schick

Ad Amburgo Georgia – Rep. Ceca finisce 1-1., seconda giornata gruppo F.Nella foto , Schick autore del pareggio Rep.Ceca

Georgiani che conquistano il primo punto storico in un campionato europeo. Protagonista assoluto del match il portiere Mamardashili, almeno quattro interventi che hanno negato il vantaggio ai cechi. La nazionale del ct Hasek , subisce il vantaggio (49′) georgiano su calcio di rigore , assegnato dopo il controllo Var , messo a segno da Mikautadze (il fallo di mano di Sevick. Nella rirpesa è un’assolo della Rep.ceca, che pareggia i conti con Schick (59′) lesto a mettere di petto in rete dopo il palo colpito da un colpo di testa da Lingr. . La Georgia riparte solo in veloci contropiedi mentre la Rep. ceca sfiora il vantaggio in alcune occasioni. In pieno recupero , palla ghiotta per la Georgia sprecata da Lobjanidze.

IL TABELLINO

GEORGIA-REPUBBLICA CECA 1-1

Georgia (3-5-2): Mamardashvili7,5; Kverkvelia 6 (36′ st Gvelesiani 6), Kashia 6,5, Dvali 6; Tsitaishvili 6 (17′ st Lochoshvili 6), Davitashvili 5,5 (17′ st Chakvetadze 6), Mekvabishvili 6,5, Kochorashvili 6, Kakabadze 6; Mikautadze 6,5, Kvaratskhelia 6 (36′ st Lobjanidze 5). A disp.: Loria, Gugeshashvili, Zivzivadze, Kvilitaia, Gocholeishvili, Lochoshvili, Kvekveskiri, Kiteishvili, Altunashvili, Shengelia, Tabidze, Sigua. Ct.: Sagnol 6,5.

Rep. Ceca (3-4-3): Stanek 6; Holes 6, Hranac 5, Krejci 6; Coufal 6, Provod 6 (36′ st Sevcik sv), D. Jurasek 6,5 (36′ st Barak sv); Cerny 5,5 (10′ st Lingr 6,5), Schick 6,5 (23′ st Chytil 6), Hlozek 6 (10′ st M. Jurasek 6,5). A disp.: Kovar, Jaros, Zima, Vitik, Barak, Sevcik, Kuchta, Doudera, Chytil, Chory, Cerv, Vlcek, Sulc. Ct.: Hasek 6

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 49′ rig. Mikautadze (G), 14′ st Schick (R)

Ammoniti: Kashia, Gvelesiani, Mekvabishvili, Kochorashvili (G); Coufal, Provod, D. Jurasek, Holes, Soucek (R)