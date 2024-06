Euro 2024: Olanda Francia 0-0

Nella seconda giornata del Gruppo D di Euro 2024 Olanda e Francia pareggiano 0-0 enramba a quata quattro punti in classifica .

Al Lipsia Stadium match di grande intensità , con tante occasioni ambo l parti , ma equilibrato che non ha regalto gol. Deschamps lascia Mbappè in panchina . L’Olanda si rende pericolosa con Maignan pronto a disinnescare le conclusioni di Fripong e Gakpo. La Francia spreca incredibilmente l’occasione per il vantaggio con Griezaman solo davanti a Verbreuggen. Nella rirpesa il match è piacevole , ma cala leggermente di ritm i ragazzi di Koeman centrano il bersaglio grosso con un tiro potente di Simon , e l’arbitro Taylor dopo consulto con il Var annula la rete per posizione di offside di Dumfries.- il difensore si trova sulla traiettoria della palla , impendendo a Maigann di intervenire.I cambi dalle due panchine non danno alcun risultato , così Olanda e Francia chiudoino la sfida senza reti ne vincitori.Il pari tra Francia e Olanda, la Polonia (ferma a zero in classifica) diventa la prima squadra eliminata a Euro 2024: Szczesny e compagnia non possono neppure arrivare terzi nel gruppo D.





IL TABELLINO

OLANDA-FRANCIA 0-0

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen 6,5; Dumfries 5, De Vrij 6,5, Van Dijk 6,5, Aké 6; Reijnders 5,5, Schouten 5,5 (28′ st Veerman 6); Frimpong 5,5 (28′ st Geertruida 6), Simons 6 (28′ st Wijnaldum 6), Gakpo 6,5; Depay 5,5 (34′ st Weghorst sv).

A disp.: Bijow, Flekken, De Ligt, Van de Ven, Blind, Malne, Brobbey, Maatsen, Zirkzee, Bergwijn, Gravenberch. All.: Koeman 5,5

Francia (4-3-3): Maignan 7; Koundé 6, Saliba 6,5, Upamecano 7, Theo Hernandez 6; Tchouaméni 6, Kanté 6,5, Rabiot 6,5; Dembélé 6 (30′ st Coman 5,5), Thuram 6 (30′ st Giroud 6), Griezmann 5.

A disp.: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Camavinga, Mbappé, Kolo Muani, Zaire-Emery, Fofana, Clauss, Konaté, Barcola. All.: Deschamps 5,5

Arbitro: Taylor

Marcatori: –

Ammoniti: Schouten (O)