Arrampicata sportiva. coppa europa giovanile lead e speed: a Žilina risuona due volte l’Inno di Mameli. Gli azzurrini portano a casa 6 medaglie ( 2 ori 2 argenti e due bronzi)

Una tappa di Coppa Europa Giovanile decisamente da incorniciare, quella appena conclusa in Slovacchia, a Žilina. In Coppa Europa Giovanile Speed le giovani frecce azzurre, dopo le belle prestazioni delle tappe precedenti, hanno confermato le aspettative, con 15 atleti in finalee ben 5 medaglie conquistate: oro per Sara Strocchi (U18) e per Samuele Graziani (U18), argento per Alice Strocchi (U20), bronzo per Jacopo Titi (U16) e per Francesco Ponzinibio (U18).Una prova decisamente valida per tutte le categorie, con 6 finalisti in U16, 5 in U18 e 4 in U20.Nella categoria U16 approdano alla finale Davide Radaelli, Alessandro Corna, Jacopo Titi e Federico Sighinolfi. Ai quarti Titi e Sighinolfi si devono affrontare e il secondo cade, cedendo il passo al compagno di squadra, Radaelli viene superato e Corna ha la meglio sul rivale iberico. In semifinale Corna cade e Titi viene superato: si trovano pertanto ad affrontarsi nella finale per il terzo posto. Corna cade e Titi con 7,82” conquista il bronzo. Giorgio Villa si ferma alle qualifiche al 12° posto.Nel comparto femminile Alice Marcelli e Rebecca Belardinelli accedono ai quarti, dove purtroppo cadono. Emma Campa si ferma alle qualifiche, al 14° posto. Nella categoria U18 Francesco Ponzinibio, con un validissimo 5,84, è 2° in qualifica, Samuele Graziani segue a ruota, al 3° posto, con 6,09”. Tommaso Magni è 8° e chiude il terzetto di azzurri finalisti. Tutti e tre escono vittoriosi dai quarti e in semifinale Ponzinibio e Graziani si devono affrontare: ha la meglio il primo per 3 millesimi di secondo. Magni invece viene superato dall’avversario spagnolo. Così nella finalina Magni e Ponzinibio si trovano uno contro l’altro: Magni cade e Ponzinibio con 5,77” conquista il bronzo. Seconda medaglia per lui dopo l’oro di Mezzolombardo. Graziani dal canto suo timbra una finale impeccabile e con 5,77” conquista la medaglia d’oro! Sale perciò di un gradino più in alto rispetto alla tappa di Mezzolombardo.Sul fronte femminile Sara Strocchi domina fin dalla qualifica, col suo 8,25”; Alessia Lugli con 8,59 segue al 4° posto. Ai quarti Strocchi e Lugli hanno la meglio sulle avversarie e in semifinale si devono sfidare: Lugli cade e Strocchi accede alla finale. Nella finalina purtroppo Lugli non riesce ad agguantare il podio. In finale l’avversaria di Sara cade, ma lei fa risplendere il suo oro con l’unico tempo della competizione sotto gli 8 secondi (7,95”). Un bell’upgrade dopo l’argento di Mezzolombardo! Le altre azzurre Eva Mengoli 10°, Chiara Fontana 14° e Zoe Pavia si fermano alle qualifiche, rispettivamente in 10°, 14° e 18° posizione.Nella categoria U20 buonissimi tempi di qualifica per Rontini (5,72”), Borghi (5,89”) e Balestrazzi (6,04”). Purtroppo ai quarti cadono tutti e tre, lasciando senza casacche azzurre le sfide successive.Francesco Govoni si ferma alle qualifiche, in 14° posizione.Nella compagine femminile, dato l’esiguo numero di partecipanti, la fase finale parte con la semifinale. Vi accede Alice Strocchi, che supera l’ucraina Tkachova e affronta in finale la francese Fontaine. Viene superata e conquista la medaglia d’argento.Arianna Mortarino non accede alla semifinale, essendosi piazzata in 6° posizione. In Coppa Europa Giovanile Lead, nella categoria U16, Andrea Ludovico Chelleris prende il bel vizio del podio e, dopo l’oro della tappa precedente, a Dornbirn, conquista l’argento, a una sola presa di distacco dal primo classificato.Gli altri azzurri si fermano alle qualifiche: Leonardo Donola al 23° posto, Emma Gregorotti al 21°, Rebecca Belardinelli al 32° e Rita Bruni al 36°.Nella finale U18 Fritz Engele conquista il 5° posto, Gianluca Vighetti il 10°. Gli altri piazzamenti in qualifica: Giovanni Bagnoli conclude in 16° posizione, Elena Brunetti in 18°, Bettina Dorfmann in 21°, Matilda Liù Moar in 26°.Nella finale U20 Luca Boldrini e Leonie Hofer si piazzano entrambi all’8° posto. Mentre nelle qualifiche Ernesto Placci termina in 15° posizione, Valentina Arnoldi in 18°, Giulia Bernardini in 22°. La terza tappa di Coppa Europa Giovanile Lead è prevista per il 21-22 settembre in Svizzera, a Ostermundigen, a cui seguirà a brevissimo giro (25-29 settembre) la quarta ed ultima tappa, all’interno dei Campionati Europei Giovanili di Troyes. Sempre a Troyes si chiuderà con la quarta ed ultima tappa anche la Coppa Europa Giovanile Speed. In tale contesto verranno quindi assegnate anche le Coppe Assolute di specialità.