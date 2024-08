Fiorentina , Nico Gonzales -Juve. Commisso blocca tutto

Senrvava tutto fatto per il passaggio di Nico Gonzales dalla Fiorentina alla Juventus, considerato anche l’accrodo tra i i due ds Giuntoli e Pradè, invece nella vicenda è intervenuto il presidente del club viola Rocco Commisso, il quale non ha dubbi sul trasferimento dell’argentino in maglia bianconera , ma solo con la formula a titolo definitivo , Il perché è presto detto, come spiega Tuttosport: è stato Rocco Commisso a pretendere una cessione senza ritorno, nonostante Cristiano Giuntoli e Daniele Pradè avessero trovato una bozza d’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro.

Con Nico Gonzalez la Juve ha già un accordo per un contratto fino al 2029 per 3,6 milioni di euro a stagione, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per sbloccare la situazione perché Giuntoli ha fretta di chiudere: nell’affare, ma in separata sede, potrebbero rientrare anche i nomi di Arthur e Kostic che potrebbero andare a Firenze in prestito secco.