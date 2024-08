Lazio, Baroni : dubbio Rovella

In vista della sfida contro l’Udinese Baroni, sembra intenzionato a confermare in blocco la squadra che ha vinto all’esordio; il tecnico non recuperera’ Gila, ancora out dopo la lesione muscolare a carico del retto femorale della coscia sinistra, ma potra’ contare sul resto della rosa per andare a caccia del suo secondo successo sulla panchina laziale. L’unico dubbio e’ in mediana con il ballottaggio aperto tra Rovella e Vecino per decidere chi si muovera’ al fianco di Guendouzi che verra’ sciolto solo all’ultimo momento.