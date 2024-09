Fiorentina, Palladino:”credo che sia bello quello che è successo oggi”

Dopo la vittoria in rimonta con la Lazio, Raffaele Palladino è soddisfatto “. Cercavamo questa vittoria da tanto tempo, anche nel primo tempo potevamo andare in vantaggio con Colpani – ha spiegato -. All’interno del gruppo ci sono grandi uomini”. “Andare sotto e poi ribaltare contro questa Lazio, che ha fatto una buonissima partita, non era facile – ha aggiunto -. Chi è entrato ha cambiato la partita e abbiamo ribaltato meritatamente la partita”. “Eravamo timorosi nel primo tempo. Non voglio mai vedere giocatori timorosi ma gente che ha spirito e coraggio. Eravamo una via di mezzo e questo non deve succedere. Devo migliorare questo aspetto .”