Lazio , Baroni:”ho molti dubbi sui due calci di rigore concessi alla Fiorentina”

Marco Baroni è arrabbiato e protesta per i due rigori che hanno segnato la rimonta della Viola. “La partita è stata decisa solo dagli episodi. Abbiamo fatto più possesso, più tiri, più entrate in area di rigore – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Queste sono situazioni contrarie allo spirito del gioco”. “Un giocatore non può neanche coprire un cross sul fondo con i piedi quasi fuori dal campo – ha aggiunto in riferimento al secondo penalty . “Anche sul primo Gudmundsson ha già spostato la palla, c’è una situazione al limite – ha proseguito -. Cerchiamo di proporre dello spettacolo, lasciamo che ci sia spettacolo in campo”. “Questo è il mio pensiero, senza essere polemico, ma se si va verso questa direzione diventa difficile per noi allenatori dare indicazioni “.