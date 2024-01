Australian Open: Djokovic batte Fritz e vola in semifinale

Novak Djokovic conquista per l’11^ volta la semifinale Australian Open. Il serbo ha sconfitto non senza faticare – Fritz , numero 12 della classifica mondiale,

Nei primi due set e gli strappa il secondo, prima del calo fisico e del dominio del serbo nei successivi parziali: 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio per Djokovic, che la chiude in 3h45′. Nel tabellone femminile, Gauff (4) elimina Kostyuk e vola in semifinale. Djokovic atten de in semofonale uno tra Sinner e Rublev.

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa nel primo quarto di finale del tabellone femminile. L’ucraina Marta Kostyuk porta due volte Coco Gauff (4) al tie-break, con una vittoria a testa: 8-6 per la statunitense nel primo set, 7-3 per lei nel secondo. Il terzo set è decisivo e non c’è storia: Gauff lo vince con un rotondo 6-2 e l’avversaria affonda dopo un match coraggioso. La spunta così la statunitense, favorita della vigilia, dopo un’autentica battaglia da 3h08′ (7-6, 6-7, 6-2).