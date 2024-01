Coppa Davis: Australia,Uzbekistan, Siria e Iran agli ottavi

Astralia e Uzbekistan pareggiano 1-1 nel gruppo B e accedono ai playoff della fase finale di Coppa d’Asia, in svolgimento in Qatar. Nello stesso girone passa anche tra le migliori terze la Siria che si e’ imposta sull’India per 1-0. Nel gruppo G accedono al turno successivo anche l’Iran che ha battuto per 2-1 gli Emirati Arabui Uniti, qualificati comunque come secondi grazie alla migliore differenza reti sulla Palestina che ha battuto per 3-0 Hong Kong.