Gigi Riva, camera ardente allo stadio di Cagliari Unipol Domus. Domani i funerali

Sarà allestita allo stadio Unipol Domus la canera ardente per Gig Riva. La scelta per la numerosa affluenza prevista di tantissimi tifosi e cittadini di Cagliari per rendere olaggio a’Rombo di Tuono’.

Il bomber dello scudetto scomparso ieri sera all’età di 79 anni. I funerali si terranno domani pomeriggio nella Basilica di Bonaria, sempre a Cagliari. La decisione è stata presa da familiari, Comune e Prefettura durante una riunione questa mattina. L’orario al momento fissato è quello delle 15, ma bisognerà attendere le conferme ufficiali perché la logistica è complessa, come riferisce l’Unione Sarda. Alla base della scelta la necessità di un luogo anche simbolico per accogliere le migliaia di persone che saranno a Cagliari per salutare Gigi Riva . Al momento la salma è ancora all’ospedale Brotzu, dove ieri è morto, ora si attende l’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu per procedere con l’apertura della camera ardente.