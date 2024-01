Udine , cori razzisti contro Maignan, stadio Blu Energy , una gara a porte chiuse

Una partita a porte chiuse per i cori razzisti contro il portiere milanista Mike Maignan in occasione della gara di sabato scorso al Bluenergy Stadium”. Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti”, si legge nella disposizione.