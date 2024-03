Amichevole: Italia Under 16 sconfitta 3-0 dalla Germania

Arriva la prima sconfitta nel 2024 per la nazionale Under 16 , dopo aver battuto il Belgio a febbraio (4-1 e 1-0), perde 3-0 contro i pari categoria della Germania nella prima delle due amichevoli in programma al Framas Stadion di Pirmasens. Gli Azzurrini, dopo appena cinque minuti, subiscono l’1-0 marcatore Lennart Karl . Qualche minutoi prima dall’intervallo (41′), la rete del raddoppio realizzata da Alexander Staff. Nella ripresa, intorno alla mezz’ora (74′), i ragazzi di Daniele Zorato incassano, su calcio di rigore, il terzo e ultimo gol della Germania, che porta la firma di Can Armando Güner. Nei minuti finali, come se non bastasse, la giornata sfortunata dell’Italia registra anche l’espulsione dello juventino Marco Tiozzo Pagio.