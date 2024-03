Qual. Europei Under 21: Italia-Lettonia 2-0

La sesta giornata del Gruppo A di qualificazione ai Campionati europei Under 21 sorride all’Italia di Nunziata, che supera a Cesena la Lettonia con il punteggio di 2-0 e rimane in testa al girone con quattordici punti. Sblocca il match la bellissima rete di Casadei, che realizza con un destro in acrobazia al 32’ su assist di Zanotti, mentre Fabbian chiude i conti al 79′ con un mancino al volo. Miretti colpisce un palo in avvio di ripresa.Questo successo permette all’Italia di mantenere la testa del girone con 14 punti (uno in più dell’Irlanda, vincente per 7-0 a San Marino) mentre gli ospiti restano a quota sette. Martedì la sfida alla Turchia.