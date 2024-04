Inzaghi, Inter:” è stata una stagione fantastica. Scudetto strameritato”

La vittoria nel derby contro il Milan consegna all’Inter il 20° Scudetto della sua storia. Simone Inzaghi si gode il trionfo complimentadosi con i suoi ragazzi: “E’ una bellissima sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed è giusto condividerlo con tante persone – ha spiegato il tecnico dei Campioni di Italia -. Ci sono tanti protagonisti di questa vittoria: i miei giocatori in primis, poi la società e il nostro presidente che è stato sempre importante e presente”. “Un pensiero poi va anche alla mia famiglia. “Adesso abbiamo una stagione da finire nel migliore dei modi e da onorare – ha concluso -. Il campionato l’abbiamo dominato, strameritato e ora è giusto godercelo perché abbiamo lavorato tanto per vincerlo”. “E’ stata una partita combattuta e corretta. Dispiace per gli ultimi cinque minuti in cui si è innervosita. Abbiamo tenuto bene in campo e fino a quel momento in campo e sugli spalti tutto si era svolto con correttezza – ha proseguito Inzaghi -. Nel finale ho cambiato qualcosa, ma nel primo tempo potevamo segnare di più. Siamo molto molto contenti”. “Sarà indimenticabile, ora ci saranno dei giorni di festa con la nostra gente – ha aggiunto -. Mi dicono ce ne siano tantissimi in piazza Duomo, se lo meritano perché sono sempre stati straordinari”.