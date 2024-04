Pioli, Milan:” Io sto bene, lavoro bene e credo nella squadra. Le valutazioni si faranno a campionato finito”

Poteva essere il match di una cambiamento della rotta per quanto riguarda il destino di Sefano Pioli , invece è arriìvata una sconfitta nel derby contro l’Inter che ha sancito la conqquista del ventesiimo scudetto e della seconda Stella sulle maglie nerazzurre. Il tecnico del Milan non nasconde l’amarezza : “Sono passato in spogliatoio a provare a tirar su il morale – le parole del tecnico del Milan a Dazn -. È una sconfitta pesante per tutto quello che c’è dentro. Ho fatto il possibile per rinfrancare i miei giocatori, perché c’è un’altra partita importante sabato (con la Juve, ndr) e un campionato da finire. Ciclo finito? Inzaghi un anno fa sembrava in difficoltà, poi ha fatto quello che ha fatto. Io sto bene, lavoro bene e credo nella squadra. Le valutazioni si faranno a campionato finito”.