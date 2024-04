SERIE A: Roma – Bologna 1-3. Felsinei ad un passo dalla Champions League

Nella 33a giornata della Serie A il Bologna batte la Roma 3-1 avvicindnadosi al sogno Champions League. El Azzouzi apre le danze al 14′, Zirkzee raddoppia (45′) e Saelemaekers chiude i giochi (65′) dopo il gol di Azmoun (55′). Thiago Motta sconfigge 3-1 De Rossi.



Successo che non fa una piga del Bologna allo stadio Olimpico. Contro una Roma trasformata , lasquadra di Thiago Motta mette una seria ipoteca sulla qualificazione Champions League. I felsinei hanno dominato il match sin dall’inzio contro una Roma apatica con poche idee. La Roma spreca dopo dieci minuti, con i El Shaarawy. Il Bologna risponde e passa in vantaggio al 14′: Calafiori crossa e trova El Azzouzi, che fulmina Svilar con una semi-rovesciata. La reazione della Roma non si fa attendere; Paredes spreca la possibile rete del pari , ma è un fuoco doi paglia in campo c’è solo il Bologna che affonda e prima del riposo la traversa nega il gol Saelemaekers , poi firmano il raddoppio al 45′. L’uomo decisivo è ancora El Azzouzi, che pesca Zirkzee: quest’ultimo salta Mancini e supera Svilar, in uscita . Il primo tempo si chiude con il Bologna in vantaggio 2-0.

Nella ripresa la Roma cambia marcia e spinge con i tre cambi effettuati da De Rossi , che sostituisce gli esterni difensivi e uno spento Abraham, i frutti arrrivano al 55′: Skorupski ferma due volte Azmoun ma non la terza, con l’iraniano a segnare da due passi . Il gol fornisce spertanze ai giallorossi , puniti però dal Bologna con la terza marcatura dei felsinei al (65′): Zirkzee pesca magistralmente Saelemaekers e il belga supera Svilar col pallonetto: 3-1 e gara chiusa. Nel finale Castro sostituisce Zirkzee per problemi muscolari , l’argentno va in gol , annullato per fuorigioco. Vince il Bologna, sbancando l’Olimpico, ed esulta: felsinei saldamente quarti con 62 punti e vicinissimi alla Champions. La Roma, di contro, resta quinta con 55 punti e vede avvicinarsi l’Atalanta (54): entrambe dovranno recuperare una gara.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3) – Svilar 5.5; Celik 5 (6′ st Karsdorp 5.5), Llorente 5 Mancini 5.5, Angeliño 5.5 (6′ st Spinazzola 5.5); Cristante 6 (40′ st Joao Costa sv), Paredes 5.5, Pellegrini 5.5; Dybala 6, Abraham 5 (6′ st Azmoun 6.5), El Shaarawy 5.5 (27′ st Baldanzi 5.5). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski. All. De Rossi.

BOLOGNA (4-1-4-1) – Skorupski 6; Posch 6.5 (35′ st De Silvestri sv), Beukema 6,5 Lucumì 6.5, Calafiori 7 (35′ st Kristiansen sv); Freuler 6.5; Ndoye 6 (35′ st Fabbian sv), Aebischer 6, El Azzouzi 7 (32′ st Urbanski sv), Saelemaekers 7; Zirkzee 7.5 (24′ st Castro 6). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Lykogiannis.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 14′ El Azzouzi (B), 45′ Zirkzee (B), 10′ st Azmoun (R), 20′ st Saelemaekers (B).

Ammoniti: Paredes (R), Zirkzee (B), Angeliño (R), Pellegrini (R), El Shaarawy (R), Llorente (R), Freuler (B).