Dublino si tinge di nerazzurro . La Dea vince l’Europa League e vola in Paradiso

L’Atalanta entra nella storia e vince l’Europa League 2023/24 , battuto il Bayer Leverkusen (3-0) con una straordinaria tripletta di Lookman

Primo tempo che si chiude 2-0 , a favore della Dea :Lookman 12′ e 26′, l’attaccante chiude i conti al 76′ con la terza rete . Xabi Alonso i ncassa la prima sconfitta stagionale dopo 51 partite. Gasperini trionfa dopo otto alla guida della Dea.

L’inizio del match è dai ritmi alti . Il primo squilli è della’Atalanta (8′), cross di Ruggeri con Scamacca che viene anticipato da Hincapie, la palla rimbalza sull’attaccante nerazzurro e finisce sul fondo. Gasperini ha dato le sue direttve: squadra alta con il Leverkusen in difficoltà ad impoistare da dietro. Al 12′ la Dea passa in vantaggio: Zappacosta crossa di potenza in area , la palla attraversa tutta l’area di rigore, Palacios non interviene convinto di essere solo, alle sue spalle sbuca Lookmann che di sinistro poazza la palla alle spalle di Kovar. Il Leverkusen tenta di reagire, ma la posizione in campo dei ragazzi di Gasperini non lascia spazi di manovra ai tedeschi che subiscono il raddoppio al 26′: fa tutto uno scatenato Lookman, che dopo un tunnel a Xhaka colpisce col destro a giro sul secondo palo battendo Kovar per la seconda volta. I tedeschi cambiano marcia a metà di frazione, con un lungo possesso palla , ma i ragazzi di Gasperini hanno nel loro DNA l’antidoto a non soffrire e senza correre grandi rischi vanno al riposo in vantaggio 2-0.

A inizio ripresa Alonso inserisce Boniface al posto di Stanisic, mentre Gasperini deve sostituire Kolasinac, con Scalvini. I tedeschi si catapultano nella metà campo orobica , ma si scontrano cin la compattezza della difesa nerazìzurra , pochi i rischi per Musso e compagni. e a un quarto d’ora dalla fine la chiudono: Lookman supera Tapsobah con un doppio passo e lascia partire un sinistro che fulmina Kovar sotto l’incrociom poi al trilice fischio inizia la festa atalantina con e la nuova pagina di stroia.

IL TABELLINO

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (39′ st Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (45’+1 st Toloi); De Ketelaere (12′ st Pasalic), Lookman; Scamacca (39′ st Touré).

Allenatore: Gasperini

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Tapsobah, Tah, Hincapie; Stanisic, Xhaka, Palacios (24′ st Andrich), Grimaldo (24′ st Hlozek); Adli, Wirtz (36′ st Schick), Frimpong (36′ st Tella).

Allenatore: Xabi Alonso

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 12′, 26′ e 31′ st Lookman (A)

Ammoniti: Djimsiti (A), Wirtz (L), Scamacca (A), Zappacosta (A), Tapsobah (L), Koopmeiners (A), Andrich (L)