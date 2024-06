Euro 2024: Belgio – Romania 2-0

(Sergio Chiaretti) – Sorride il Belgio che batte 2-0 la Romania nel match della seconda giornata del Gruppo E di Euro 2024 e conquista il suo primo successo nel torneo.

Gol lampo di Tielemans dopo 90 secondi su soinda di Lukaku che indirizza il match . la Romania reagisce su calcio d’angolo Dragusin di testa sfiora il pareggio, la palla deviata da Casteels. Si gioca aviso aperto con azioni da una parte e dall’altra , al 14′ Lukaku ha l’occasione per il raddoppio si gira bene in area ma viene murato dalla difesa rumena. Più possesso palla da parte della nazionale di Tedesco , ma le occasioni per il raddoppio capitano al Belgio con le conclusioni periclose da parte di Lukebaiu (18′) e Doku (30′) , neutralizzate da Nita.

Nella rirpesa la Romania comincia all’attacco e nei primi minuti crea qualche pericolo alla porta difesa da Casteels, prima con Man, poi con Mihaila. Il Belgio risponde con Al 63′ il Belgio raddoppia con Lukaku su assist di De Bruyne, ma il Var annulla per fuorigioco (terza rete annuillata a Lukaku in questo europeo) La Romania continua a tenere il pallino del gioco al 69′ Casteels salva in uscita su Man ‘. All’80’ il Belgio raddoppia : lungo lancio di Casteels che spalanca il campo per De Bruyne che fa centro per il 2-0 finale .. Al Belgio e alla Romania basterà un pari, rispettivamente contro Ucraina e Slovacchia, per qualificarsi entrambi agli ottavi grazie alla miglior differenza reti rispetto alle rivali del girone.

IL TABELLINO

Belgio-Romania 2-0

Belgio (3-4-3): Casteels 6,5; Castagne 6, Faes 6, Vertonghen 6; Doku 7 (27′ st Carrasco 6), Tielemans 7 (27′ st Mangala 6), Onana 6, Theate 7 (32′ st Debast 6); De Bruyne 7,5, Lukaku 6, Lukebakio 6,5 (10′ st Trossard 6).Ct: Tedesco 6,5

Romania (4-1-4-1): Nita 6,5; Ratiu 6 (45′ st Sorescu sv), Dragusin 5, Burca 5, Bancu 5,5; M. Marin 5,5 (23′ st Olaru 5,5); Man 6, R. Marin 5, Stanciu 5,5, Mihaila 5,5 (23′ st Hagi 5,5); Dragus 5,5 (36′ st Alibec 5). Ct: Iordanescu 5,5

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 2′ Tielemans (B), 35′ st De Bruyne (B)

Ammoniti: Lukebakiu (B), Bancu (R), M. Marin (R)