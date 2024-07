Betsson Sport e Inter: le foto della nuova maglia 2024-2025

Svelato il front della maglia ufficiale con le due stelle che i Campioni d’Italia indosseranno per la nuova stagione sportiva

Milano, 23 luglio 2024 – L’Inter ha presentato ufficialmente la nuova prima maglia. La prossima stagione la squadra campione d’Italia scenderà in campo con le due stelle cucite sul petto e il logo di Betsson Sport come front. La versione Home della classica maglia a strisce nerazzurre infatti, che dal 1908 è inconfondibile con i suoi colori, presenterà come Official Main Partner il brand di infotainment sportivo.

La maglia è stata presentata oggi martedì 23 luglio, e la prima occasione per vedere i ragazzi di mister Inzaghi con la nuova divisa sarà in occasione della partita contro Las Palmas a Cesena di sabato 27 luglio. Questo rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per la storia del Club, che per i prossimi 4 anni vedrà Betsson Sport accanto alle due stelle.

Il concept delle nuove maglie pone al centro il processo creativo che, grazie al contributo di diversi artigiani, dà origine ad una serie di diversi tipi di stelle che vanno ad affiancarsi a quelle sulla maglia dell’Inter. Scolpite, tatuate, create: le stelle prendono vita in molteplici forme per celebrare lo straordinario traguardo raggiunto dall’Inter.

La nuova maglia custodisce ricamato sul petto il glorioso passato del Club, ma ne rappresenta soprattutto le ambizioni future: il video hero, disponibile a questo link, si conclude infatti con il verso “The stars, the start”, con il quale il Club rimarca la sua aspirazione e il desiderio di affrontare e vincere tutte le sfide che verranno.

Attraverso i diversi processi di realizzazione delle stelle, la campagna esalta inoltre ancora una volta il legame del brand con Milano, una città che – al pari dell’Inter – crea, costruisce e dà forma alle idee e ai sogni.

Milano, con la sua commistione tra tradizione e innovazione – parte anche del DNA dell’Inter – è stata inoltre lo spunto creativo per il design dell’Home Kit: le classiche strisce verticali nerazzurre sono infatti state accostate ad una loro interpretazione moderna e dinamica, che caratterizza sia la jersey che il pantaloncino. Il logo dell’Inter, per la prima volta nella versione con le due stelle, si trova cucito al centro della maglia, affiancato sul lato sinistro dal tricolore.

Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia: “Vedere il nostro marchio su una maglia storica come questa, ci ricorda quanta passione mettiamo in tutto ciò che facciamo. Ringrazio tutto il gruppo per aver creduto nel progetto Italia e per il supporto dimostrato lungo tutto questo percorso”.

Una partnership che è appena partita e che nelle prossime settimane continuerà a regalare sorprese a tutti i tifosi con l’arrivo della seconda e terza maglia.