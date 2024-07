CSI da:grande festa delle 630 società del CSI Milano

In occasione degli 80 anni del Centro Sportivo Italiano tutti in Piazza Duomo per festeggiare il volto educativo dello sport

Milano,23 Luglio 2024 – Il Centro Sportivo Italiano (CSI) – comitato di Milano è lieto di annunciare la grande festa delle 630 società sportive, in occasione degli 80 anni del CSI, che si terrà sabato 14 settembre 2024 in Piazza Duomo a Milano. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare lo sport e i suoi valori di educazione, crescita personale e aggregazione sociale.

L’evento propone una vasta gamma di attività sportive e ricreative, pensate per coinvolgere e divertire tutta la comunità. Saranno presenti diverse discipline alternate tra esibizioni e tornei, per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.

Un’opportunità unica per vivere lo sport in un contesto urbano suggestivo come Piazza Duomo, simbolo di Milano e cuore pulsante della città, in cui scoprire nuove attività e divertirsi in un’atmosfera di festa e comunità.

“Per festeggiare 80 anni di sport in oratorio nei quartieri e nelle periferie della città, abbiamo pensato di convocare in Piazza Duomo il popolo delle società sportive del territorio. Vogliamo accendere i riflettori sul servizio educativo e sul ruolo di acceleratore di comunità che queste realtà svolgono nel silenzio, nell’anonimato, nel sottoscala dello sport italiano, giorno dopo giorno, per tutto l’anno – spiega Massimo Achini Presidente CSI Milano – Piazza Duomo sarà trasformata in un grande villaggio sportivo con tantissime attività e sorprese”.

Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano, un principio consolidato nella prassi e nella coscienza dell’associazione a tutti i livelli. Il Comitato di Milano, da anni, è particolarmente attento a promuovere progetti riguardanti le marginalità e le fragilità sociali. L’organizzazione di questa festa in Piazza Duomo avvalora la convinzione che le piccole realtà sportive meritino uno spazio e una visibilità centrali nella vita della città perché rappresentano il presidio educativo più diffuso sul territorio.

Attorno al sagrato del Duomo verranno allestiti campi dedicati ai diversi sport, da quelli di squadra come calcio, pallavolo, basket, sino alle bocce, la ginnastica artistica, la scherma, l’atletica e l’arrampicata. Nei venti gazebo interattivi ci saranno anche simulatori sportivi per il padel, lo sci, la Formula 1 e la canoa, oltre a un’area giochi con freccette, biliardino, ping pong e giochi in legno tradizionali.

Non mancheranno appuntamenti particolarmente significativi che coinvolgeranno discipline come il calcio integrato e il sitting volley, e realtà come la Nazionale Italiana Pallavolo Sordi e i giovani dei reparti di oncologia pediatrica di numerosi ospedali europei impegnati nella Winners Cup. Un momento istituzionale del tutto insolito e divertente, sarà il match “Don Camillo e Peppone” tra preti e sindaci.

Spazio ad esibizioni di ginnastica, al tiro alla fune 100 contro 100 e alla musica, con una performance sportiva di grande impatto tra “Musica e Palloni”, dove il gesto atletico accompagnerà a ritmo brani di musica classica suonati dal vivo.

La grande sfida della giornata avrà luogo sul sagrato del Duomo, quando 1000 persone palleggeranno contemporaneamente davanti ad uno dei monumenti più famosi al mondo, tentando un record unico.

In piazza anche tanti campioni dello sport nati e cresciuti in oratorio tra i quali Giuseppe Bergomi, Giuseppe Baresi, Dino Meneghin, Andrea Zorzi, Antonio Rossi, e amici del CSI come Esteban Cambiasso, Giampaolo Ricci, Bruno Cerella e Alberto Zaccheroni. Tra le presenze istituzionali, oltre alla Fondazione Milano Cortina 2026, CONI e CIP Lombardia, l’Arcivescovo di Milano S.E. Monsignor Delpini, che presenterà il primo Editto dedicato alle società sportive CSI. Regione Lombardia e Comune di Milano, in prima linea, hanno reso possibile questa iniziativa sostenendola con favore e convinzione.

Appuntamento, dunque, il 14 settembre in Piazza Duomo per conoscere e festeggiare insieme le società sportive, cuore di questi 80 anni di storia del CSI, che animano il territorio e che producono un importante e fondamentale bene educativo e sociale.