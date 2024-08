Conference League , andata playoff. I risultati

.Le gare di ritorno il 29 agosto

I risultati dell’andata dei Playoff

St Gallen-Trabzonspor 0-0

Fiorentina-Puskas Akademia 3-3 (HIGHLIGHTS)

9′ rig. Nagy (P), 12′ Soisalo (P), 45’+3 Sottil (F), 67′ Martinez Quarta (F), 75′ Kean (F), 89′ Golla (P)

Legia Varsavia-Drita 2-0

56′ Kramer, 83′ Gual

Mlada Boreslav-Paks 2-2

65′ aut. Kinyik (P), 80′ Bode (P), 85′ Papp (B), 97′ Ladra (M)



Pyunik-Celje 1-0

59′ Buhari



FK Panevezys-TNS 0-3

52′ Davies, 64′ Williams, 91′ Clark



Brann-FC Astana 2-0

12′ Myhre, 70′ Finne



Djurgarden-Maribor 1-0

69′ Nguen



Copenaghen-Kilmarnock 2-0

77′ rig. Diks, 96′ Falks



Hacken-Heidenheim 1-2

31′ Conteh (He), 36′ Rygaard (Ha), 65′ Scienza (He)



Omonia Nicosia-Zira 6-0

13′ Khammas, 34′ rig. e 70′ Semedo, 45’+1 e 54′ Stepinski, 60′ Ewandro



Cluj-Paphos 1-0

17′ Korenica



Krvybas-Betis 0-2

13′ Avila, 62′ Rodri

Rijeka-Olimpja Lubiana 1-1

33′ Ivanovic (R), 76′ rig. Lucas (O)



Vikingur Reykjavik-UE Santa Coloma 5-0

29′ e 96′ Hansen, 53′ rig. e 75′ Ingimundarson, 66′ Vatnhamar



Partizan-Gent 0-1

16′ Gandelman



Wisla-Cercle Brugge 1-6

8′ Minda (C), 11′ Somers (C), 37′ Ravych (C), 47′ Denkey (C), 55′ Bruninho (C), 82′ Olaigbe (C), 84′ Rodado (W)



Klaksvik-HJK Helsinki 2-2

14′ e 92′ Erwin (H), 55′ rig. Frederiksberg (K), 63′ Hansson (K)



St Patricks-Basaksehir 0-0



Chelsea-Servette 2-0

50′ rig. Nkunku, 76′ Madueke



Lens-Panathinaikos 2-1

4′ Frankowski (L), 34′ Said (L), 53′ Ionnidis (P)



Lincoln-Larne 2-1

16′ Lusty (La), 23′ Gomez (Li), 42′ Joe (Li)