Conference League – Playoff: Fiorentina-.Puskas -Academy 3-3

Viola beffati all’89’.Gli uomini di Palladino, sotto 0-2 al 12′, rimontano ma incassano il gol nel finale

Beffa per la Fiorentina nel playoff d’andata di Conference League finisce 3-3 con la Puskas Academy. La viola incassa due gol nel giro di tre minuti . Vantaggio su calcio di rigore : fallo di Kaiode dal diaschetto Nagy da centro , poi ancora Kaiode protagonista negativo, , perde la palla permettendo a Soisalo di calciare bene e battere de Gea per la seconda volta.Sul Franchi per metà cantiere , scende il silenzio,. Gli ungheresi al 26′ sfiorano anche il tris ancora con Soisalo. La Fiorentina comincia a macinare gioco : Beltran conclude di poco a lato di sinsitro. Ci prova Bianco che centra la traversa. nel recupero Sottil con un tiro a giro di destro accorcia le distanze.

All’intervallo, Palladino toglie un disastroso Kayode e Beltran per Dodò e Kean e le mosse pagano: l’ex Juve ci prova subito trovando l’opposizione di Pecsi, l’altro neoentrato va vicinissimo al 2-2. Rete che arriva a metà ripresa: al 67′, Martinez Quarta trova il suo proverbiale colpo di testa che fa tirare un sospiro di sollievo al Franchi. Passano otto minuti e Kean sembra completare la rimonta sfruttando l’errore di Stronati. Sembra, appunto, perché all’89’ Golla stacca di testa da corner e fa 3-3, regalando un sogno alla Puskas Academy. Un passo falso, invece, per la Fiorentina, obbligata ora a vincere nel match di ritorno in Ungheria.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PUSKAS ACADEMY 3-3

Fiorentina (3-4-3): de Gea 6; Martinez Quarta 6,5, Pongracic 5, Ranieri 5,5; Kayode 4 (1′ st Dodò 6,5), Bianco 6 (21′ st Amrabat), Mandragora 5,5, Parisi 5,5; Colpani 5,5 (11′ st Ikoné 6), Beltran 5 (1′ st Kean 7), Sottil 7 (32′ st Kouamé 6). A disp.: Terracciano, Martinelli, Barak, Biraghi, Brekalo, Comuzzo, Richardson. All.: Palladino 5,5

Puskas Academy (4-3-3): Pecsi 6,5; Maceiras 6, Golla 6,5, Stronati 5, Ormonde-Ottewill 6 (1′ st Komaromi 5,5); Nissila 6,5, Favorov 6 (37′ st Colley sv), Plsek 6; Soisalo 6,5 (29′ st Levi 6), Puljic 5,5 (37′ st Szolnoki sv), Nagy 7. A disp.: Markek, Bevardi, Markgraf, Tiscsuk, Vekony. All.: Hornyak 6,5

Arbitro: Delajod (Fra)

Marcatori: 9′ rig. Nagy (P), 12′ Soisalo (P), 45+3′ Sottil (F), 22′ st Martinez Quarta (F), 30′ st Kean (F), 44′ st Golla (P)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Nagy (P), Pongracic (F)