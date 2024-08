Juve-Fiorentina, salta l’affare Gonzales

A mettere le cose in chiaro sulla situazione Nico Gonzales-Juventus , è il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari: “Mancano 8 giorni e al momento non ci sono le condizioni per fare l’operazione. Mancano proprio le condizioni di base – ha spiegato il dirigente della Viola a Sky Sport -. Noi poi non abbiamo necessità di darlo via, siamo molto molto tranquilli e aspettiamo che ci siano le condizioni giuste”. Poi, dribbla sull’eventuale costo del cartellino di 40 milioni: “Non lo so”.

Con Nico Gonzalez la Juventus ha già un accordo per un contratto fino al 2029 per 3,6 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per sbloccare la situazione perché Giuntoli ha fretta di chiudere: nell’affare, ma in separata sede, potrebbero rientrare anche i nomi di Arthur e Kostic che potrebbero andare a Firenze in prestito secco.