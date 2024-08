Lazio , Pellegrini: l’auto del calciatore si ribalta fortunatamente illeso

Grande spavento per Luca Pellegrini, il calciatore della Lazio è rimasto ferito in un incidente stradale a Roma con la sua autovettura, avvenuto questa mattina in via Cassia Veientana alle 9:15 circa, in prossimità di Formello. Come riporta l’Agenzia Nova il giocatore era alla guida di una Smart e, per cause ancora da accertare, la vettura si è capottata. Pellegrini è fuori pericolo , secondo notizie uffixiose avrebbe riprtato ferite loevi ad una ga,ba. Subito dopo l’accaduto il calciatore è stato soccorso da un ambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale Sant’Andrea di Roma per ulteriori aggiornamenti.

La conferma ufficiale arriva anche dalla Lazio che rende noto l’accaduto con un comunicato sul proprio sito ufficiale, e fa chiarezza sulle condizioni del giocatore: “La S.S. Lazio rende noto che il calciatore Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale alle porte di Roma. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando”.