Napoli, Conte:”Mercato? Dovete chiedere al club, a me interessa la partita contro il Bologna”

Nella testa di Antonio Conte c’è solo spazio per la prossima partita di campionato , quella al Marradona contro il Bologna. Il tecnico partenopeo in confernza stampa:” la Settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui s’è parlato solo di mercato. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s’è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Io voglio parlare della partita con il Bologna. Sappiamo cosa ha fatto l’anno scorso, in questo momento per me conta solo la partita per me”. Mercatp? Dovete chiede al club”.