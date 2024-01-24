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Serie B , designazioni arbitri 22/esima giornata

byRedazione
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Ecco i i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 27 gennaio.

CATANZARO – PALERMO     Venerdì 26/01 h. 20.30

BARONI

CECCONI – CIPRIANI

IV:      GRASSO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:        ABBATTISTA

COMO – ASCOLI      h. 14.00

COLLU

AFFATATO – SEVERINO

IV:      CERIELLO

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

CREMONESE – BRESCIA    h. 14.00

SANTORO

LAUDATO – VOTTA

IV:       DI FRANCESCO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       LONGO S.

MODENA – PARMA    h. 14.00

ABISSO

VALERIANI – LO CICERO

IV:     UBALDI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     SOZZA

SUDTIROL – COSENZA    h. 14.00

CHIFFI

SCARPA – CEOLIN

IV:      CALDERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     GARIGLIO

VENEZIA – TERNANA     h. 14.00

FABBRI

MASTRODONATO – BELSANTI

IV:     COSTANZA

VAR:     MIELE

AVAR:      SERRA

BARI – REGGIANA     h. 16.15

DI MARCO

FONTANI – GALIMBERTI

IV:     ZANOTTI

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     COSSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

FERALPISALO’ – LECCO    h. 16.15

MINELLI

D’ASCANIO – CAVALLINA

IV:     GAVINI

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

PISA – SPEZIA     h. 16.15

MARIANI

PERETTI – BARONE

IV:       CERBASI

VAR:      GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

CITTADELLA – SAMPDORIA     Domenica 28/01 h. 16.15

FOURNEAU

DI GIACINTO – LONGO F.

IV:     GAUZOLINO

VAR:     SOZZA

AVAR:      MIELE

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