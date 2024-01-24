Serie B , designazioni arbitri 22/esima giornata

Ecco i i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 27 gennaio.
CATANZARO – PALERMO Venerdì 26/01 h. 20.30
BARONI
CECCONI – CIPRIANI
IV: GRASSO
VAR: GARIGLIO
AVAR: ABBATTISTA
COMO – ASCOLI h. 14.00
COLLU
AFFATATO – SEVERINO
IV: CERIELLO
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
CREMONESE – BRESCIA h. 14.00
SANTORO
LAUDATO – VOTTA
IV: DI FRANCESCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: LONGO S.
MODENA – PARMA h. 14.00
ABISSO
VALERIANI – LO CICERO
IV: UBALDI
VAR: DI MARTINO
AVAR: SOZZA
SUDTIROL – COSENZA h. 14.00
CHIFFI
SCARPA – CEOLIN
IV: CALDERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
VENEZIA – TERNANA h. 14.00
FABBRI
MASTRODONATO – BELSANTI
IV: COSTANZA
VAR: MIELE
AVAR: SERRA
BARI – REGGIANA h. 16.15
DI MARCO
FONTANI – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
FERALPISALO’ – LECCO h. 16.15
MINELLI
D’ASCANIO – CAVALLINA
IV: GAVINI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
PISA – SPEZIA h. 16.15
MARIANI
PERETTI – BARONE
IV: CERBASI
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
CITTADELLA – SAMPDORIA Domenica 28/01 h. 16.15
FOURNEAU
DI GIACINTO – LONGO F.
IV: GAUZOLINO
VAR: SOZZA
AVAR: MIELE