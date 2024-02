Liverani , Salernitana:”purtroppo non ho la bacchetta magica”

Dal suo arrivo sulla pachina della Salernitana Fabio Liverani incassa la seconda sconfitta, ma il tecnico continua ad essere fiducioso vista la prestazione offerta dalla sua squadra nononostante la sconfitta con il Monza.

” Credo che ci sia stata una differenza rispetto alla gara della settimana scorsa. Considerando le condizioni fisiche dei calciatori, soprattutto dei ricambi che ho in panchina, posso dire che siamo stati in partita per 70′ contro un avversario che sta attraversando un momento psicofisico importante – ha spiegato a fina match -. Oggi ai ragazzi non posso dire nulla, pur aggiungendo all’elenco un’altra sconfitta. Prima del loro gol ci sono state due occasioni importantissime con Kastanos e Tchaouna. Per me la Salernitana ha giocato alla pari con i biancorossi. Sono certo che miglioreremo