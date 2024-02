Thiago Motta , Bologna:”oggi abbiamo vinto anche 3-0″ La parata alla fine di Skorupski vale come un gol. Parata straordinaria

Thiago Motta si gode la vittoria contro il Verona , ed esalta tutti i giocatori per la grande prova offerta che porta i rossoblu al quarto posto in classifica.

“E una grande soddisfazione vedere che i tifosi e la squadra sono diventati una sola cosa . I tifosi meritano , e il loro apporto da forza ai ragazzi”. Direi che oggi abbiamo vinto anche 3-0, perché la parata alla fine di Skorupski vale come un gol. Parata straordinaria. È un po’ il simbolo del nostro Bologna oggi. Oggi un’altra serata meravigliosa, indimenticabile per tutti. Abbiamo trovato una squadra molto difficile da affrontare, aggressiva, che sa quello che vuole. Noi siamo sempre stati in partita, mi dispiace per chi non ha giocato o ha giocato di meno, però si vede la rincorsa, la voglia di difendere e la parata di un portiere speciale come Skorupski. Una serata completa, fantastica”.