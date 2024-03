F1: a Melbourne il cielo è rosso Ferrari . ‘El torero’ Sainz vince il Gran Premio d’Australia , secondo Leclerc, terzo Norris

Il cileo di Melbourne si tinge di Rosso Ferrari. Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio d’Australia , terza prova Campionato del Mondo F1. Ha colorare di rosso la pista a Melbourne il secondo posto di Charles Leclerc , terzo Lando Norrsi McLaren.

Era dal 2022 (Barhain) che mancava una doppietta della Rossa.. Clamoroso ritoro per Max Verstappen: problemi ai freni. Fuori anche Lewis Hamilton , per un guasto tecnico alla sua monoposto. Brivifo a 2 giri dal termine per l’incidente a Geroge Russel (Mercedes) andato a muro . la gara si è conclusa con la Virtuale Safety Car.

Una giornata memorabile per tutti i tifosi della Ferrari, Carlos Sainz ‘El Torero’ ha matato tutti gli avversari in pista , dopo il recente intervento chirurgio per appendicite.

Lo spagnolo ha iniziato bene il weekend sia nella prove libere che nelle qualifiche . Carlos è andato via come un fulmine sin dalla partenza perfetta superando Verstappen nel primo momento . Azione da grande pilota lasciando il tre volte campione del Mondo nei segnali di fumo usciti dai freni della Red Bull , poi il ritiro del tre volte Campione del Mondo al 14° giro .

Sainz ha gestito la prima posizione con intelligenza, seguito dal compagno di scuderia Charles Leclerc. Duietro le due McLaren di Piastri e Norris , che si sono scmabiati la posizione, con l’inglese giunto al traguardo in quarta posizione. .

Difficoltà per Lewis Hamilton costretto al ritiro e per Sergio Perez.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRALIA F1 2024

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRALIA F1 2024

1 Carlos SAINZ FerrariLEADER 2

2 Charles LECLERC Ferrari+2.366 2

3 Lando NORRIS McLaren+5.904 2

4 Oscar PIASTRI McLaren+35.770 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+56.309 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+81.050 2

7 Lance STROLL Aston Martin+84.818 2

8 Yuki TSUNODA RB+92.922 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+106.684 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

11 Alexander ALBON Williams1 L 2

12 Daniel RICCIARDO RB1 L 2

13 Pierre GASLY Alpine1 L 2

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 2

16 Esteban OCON Alpine1 L 3

17 George RUSSELL Mercedes– 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes– 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1

Charles Leclerc

Lando Norris

Il podio

La classifica piloti del Mondiale F1 2024 dopo la gara di oggi

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti Charles Leclerc (Ferrari) 47 Sergio Perez (Red Bull) 46 Carlos Sainz (Ferrari) 40 Oscar Piastri (McLaren) 28 Lando Norris (McLaren) 27 Fernando Alonso (Aston Martin) 20 George Russell (Mercedes) 18 Lewis Hamilton (Mercedes) 8 Lance Stroll (Aston Martin) 7

La classifica costruttori della Formula 1 2024 dopo la corsa di Melbourne