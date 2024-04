Lazio – Juventus, semifinale Coppa Italia: Castellanos due volte, poi Milik elimina i biancocelesti

Foto Antonio Fraioli MDS

Non è bastata alla Lazio le vena con la doppietta del Taty Castellanos , in finale ci va la Juve , grazie al gol di Milik all’82’. I biancocelesti si impogono 2-1 , ha pesato il (2-0) nel match d’andata a favore dei bianconeri. Castellanos illude i capitolini con la doppietta tra il primo e il secondo tempo (12′ e 48′), poi è Milik al primo pallone toccato (82′) regala il pass per l’ultimo capitolo della Coppa Italia .Ora i bianconeri attendono di conoscere chi tra Atalanta e Fiorentina sarà la sfidante della finalissima che si giocherà il prossimo 15 maggio all’Olimpico di Roma.

Una immeritata qualificazione quella dei bianconeri , una brutta prestazione deui ragazzi di Allegri ma, il calcio è strano. Tudor da la carica ai suoi e sin dall’inizio i bianconeri soffrono la grinta biancoceleste .

Al 7′ squillo bianconero con Cambiaso al 7′, da un rimpallo rimpallo fortunato la conclusione di destro termina ampiamente al lato della porta difesa da Mandas.

La reazione della Lazio è ommediata , i biancocelesti conquistano un doppio calcio d’angolo e sulla seconda battuta , (12′) Castellanos vola in levevazione su Alex Sandro e di testa incassa il vantaggio. Il gol dell’ex Girona accende la partita con le speranze biancocelesti che prendono consistenza . La Juve si scuote e ci prova con Chiesa e Vlahovic , sezna esito. Rischia la Lazio al 23′ grazie a Mandas, che chiude la porta proprio a Vlahovic dopo una bella azione orchestrata tra Rabiot e Chiesa. Le due squadra rispondono coklpo su colpo , il matthc è piacevole . Al 44′ Castellanos lanciato sul filo del fuorigioco solo davanti a Perin spreca il raddoppio , è lultima azione del primo tempo .

Nella rrpesa Tudor cambia : esce Gila in campo Patric. La Juve è la stessa dei promi 45 minuti Cos’ come nel finale del primo tempo la lazio parte fortissima , premiata con il 2-0 al (48′) che rimette in parità la qualificazione: Cataldi scarica su Felipe Anderson , il brasiliano trova il giusto corridoio per Luis Alberto, l’assist dello spagnolo e geometrico per Castellanos che riesce a prendere posizione su Bremer per la doppietta personale.

La Juve reagisce al 56′ con McKennie , l’americano Vlahovic che però viene anticipato sulla linea da un’atenta copertura da Marusic che nega il gol all’attaccante serbo. La Juve accelera , il match rimane aperto a qualsiasi risultato. I bianconeri aumentano i giri , tentando di sfondare per vie centrali , le azioni chiuse dalla difesa capitolina che risponde in maniera ordinata.

Allegri richiama in panchina Cambiaso , l’esterno non gradisce la sostituzione , entra Weah. L’americano si defila sulla corsia di destra , allargando le maglie centrali della Lazio . Il lato occupato da Weah si rileva determinante : (82′) , l’americano raccoglie un cross dalla sinsitra , controlla la sfera e spara rasoterra un tiro cross che trova Milik , appena entrato al tap-in in rete. La Lazio cerca il gol della speranza e dei supplementari che non arriva, e dopo 5 minuti di recupero l’ottimo Orsato chiude la sfida.

IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 2-1 (andata 0-2)

Lazio (3-4-2-1): Mandas 6; Casale 6, Romagnoli 5,5, Gila 6 (1′ st Patric 6); Hysaj 6, Guendouzi 6,5 (39′ st Pedro sv), Cataldi 6,5 (36′ st Rovella sv), Marusic 6,5; Felipe Anderson 6,5 (17′ st Vecino 6), Luis Alberto 7; Castellanos 7,5 (37′ st Immobile sv).

A disposizione: Renzetti, Sepe, Pellegrini, Gonzalez, Isaksen.

Allenatore: Tudor 6,5

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 5,5, Bremer 5,5, Alex Sandro 5; Cambiaso 5,5 (25′ st Weah 6,5), McKennie 5,5 (37′ st Yildiz sv), Locatelli 5,5, Rabiot 6, Kostic 5; Chiesa 5,5 (45’+1′ st Alcaraz sv), Vlahovic 5,5 (37′ st Milik 6,5).

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djalo, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr.

Allenatore: Allegri 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 12′ Castellanos (L), 3′ st Castellanos (L), 38′ st Milik (J)

Ammoniti: Locatelli (J)