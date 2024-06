Arrampicata sportiva: Laura Rogora e Camilla Moroni , qualificate alle Olimpiadi di Perigi 2024

Un’emozione enorme avvolge tutti gli appassionati di arrampicata sportiva italiani.

Al termine di questa infinita giornata di Olympic Qualifier Series, conti alla mano, possiamo finalmente dirlo ad alta voce: le azzurre Laura Rogora e Camilla Moroni parteciperanno alle Olimpiadi parigine!

Hanno conquistato questo incredibile traguardo grazie ai risultati della giornata odierna.

Nella semifinale Boulder le due azzurre Camilla Moroni e Laura Rogora hanno lottato con le unghie e con i denti per accumulare punti preziosi da sommare a quelli che avrebbero poi realizzato nella Semifinale Lead. Camilla Moroni, specialista dei blocchi, con 1 top, 3 zone alte, 4 zone basse (9-17-12 tentativi), ha conquistato con caparbietà l’8° posto.

Laura Rogora ha terminato la gara all’11° posto, con 1 emozionante top agguantato nell’ultimo blocco (1 top, 2 zone alte, 4 zone basse, 6-8-9 tentativi).

Nel comparto maschile Filip Schenk ha lottato, ma è scivolato in 18° posizione.

Nella semifinale Lead Schenk si piazza nuovamente in 18° posizione, la somma dei suoi punteggi lo colloca in 18° posizione nella classifica generale.

Camilla Moroni raggiunge la presa 27 ma non riesce a rilanciare il movimento successivo, si piazza quindi al 16° posto, totalizzando fra Boulder e Lead 78,6 punti, che le assegnano la 13° posizione nel ranking generale.

Laura Rogora dimostra tecnica, abilità e lucidità nella sua specialità, arrivando alla presa 36 e piazzandosi in 5° posizione. Conquista perciò 57 punti pesantissimi da sommare a quelli accumulati nel Boulder: raggiunge così quota 101.0 punti, che le permettono di accomodarsi al 6° posto nella classifica generale e quindi rientrare nella rosa delle finaliste.

Domani potremo così assistere alla sua finale (ore 10.00 Boulder e ore 12.00 Lead), ma con la consapevolezza che sia lei sia la Moroni sono già pronte ad accompagnare Matteo Zurloni (unico già qualificato per l’arrampicata italiana) a Parigi, Camilla per la sua prima esperienza a cinque cerchi e Laura per la sua seconda Olimpiade.

Ma le emozioni per oggi non sono ancora finite, sta infatti cominciando la finale Speed dove gli azzurri Ludovico Fossali e Beatrice Colli si giocheranno il tutto per tutto per il sogno olimpico.