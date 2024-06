Euro 2024, Croazia-Italia , le probaili formazioni

(Serena Albino) – L’Italia , ore 21.00 a Lipsia – Red Bull Arena , affronterà la Croazia, gara delicata che sancirà la seconda classificata nel girone B Euro 2024.

Dopo il successo contro l’Albania all’esordio per 2-1, azzurri sconfitti dalla 1-0 ) dalla Spagna già qualificata agli ottavi.

Gli azzurri hanno due risultati utili su tre: una vittoria , o un pareggio per accedere alla fase successiva dela torneo continentale: in caso di sconfitta bisognerà attendere il risultato di Spagna-Albania per valutare un passaggio tra le quattro ‘migliori terze’ degli Europei.

Le probabili formazioni di Croazia-Italia a Euro 2024

Le ultime

Croazia: Dalic si affida al suo centrocampo di grande sostanza composto da Modric e Kovacic con il tridente Sucic, Pasalic e Kramaric, alle spalle di Petkovic .

Italia : Spalletti potrebbe puntare su Retegui in attacco- caso contrario pronto Scamacca . Il ct potrebbe optare anche per qualche modifica in mediana e in difesa rispetto alle prime due uscite. Dimarco , sembra recuperato, con Fagioli in mediana al fianco di Barella.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo Pongracic, Guardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. CT Dalic

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Fagioli, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Retegui. CT Spalletti

Sarà l’arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere Croazia-Italia, Il resto della squadra arbitrale è tutta olandese tranne il tedesco Bastian Dankert, collaboratore assistente al Var.

La classifica del girone

Questa e la classifica del Girone B

Spagna 6 punti (+4)

Italia 3 punti (+1)

Albania 1 punti (-1)

Croazia 1 punti (-3)