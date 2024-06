Euro 2024: l’Ungheria al 100°batte la Scozia 1-0. Attimi di paura per Varga

A Stocarda nell’ultima giornata del gruppo A , l’Ungheria ha battuto la Scozia 1-‘0,

Match che ha vissuto momenti di paura a metà della rirpesa quando Varga è rimasto a terra dopo uno scontro in area,, in campo i soccorritori, il gico si ferma e il giocatore viene trasportato in barella all’ospedale. La partita rirpemndeal 79′ , la Scozia chiedfe un calcio di rigore , fallo su Armstrong appna entranto non concesso dal direttore di gara .Nel lungo recupero l’Ungheria passa in vantaggio :Csoboth trova al 100’ il gol che permette ai magiari di vincere, chiudere al terzo posto nel girone (con 3 punti) e sperare ancora in un difficile, ma possibile, passaggio del turno. Scozzesi ultimi ed eliminati dall’Europeo.

IL TABELLINO

SCOZIA-UNGHERIA 0-1

Scozia (3-4-2-1): Gunn 6; Hendry 6, Hanley 5,5, McKenna 6; Ralston 6 (38’ st Christie sv), Gilmour 5 (37’ st McLean sv), McGregor 5,, Robertson 5 (45’ st Morgan sv); McTominay 5, McGinn 6,5 (32’ st Armstrong 6); Adams 5 (32’ st Shankland 6). A disp.: Kelly, Clark, Cooper, Conway, Jack, McCrorie, Taylor, Forrest. All.: Clarke

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi 6,5; Botka 5,5, Orban 6, Dardai 6 (29’ st Szalai 6); Bolla 6 (41’ Zs. Nagy sv), Styles 5 (15’ st A. Nagy 6), Schafer 5, Kerkez 5 (41’ Csoboth 7); Sallai 6, Szoboszlai 6; Varga 5 (29’ st Adam 6). A disp.: Dibusz, Szappanos, Lang, Balogh, Fiola, Nego, Kleinheisler, Gazdag, Horvath, Kata. All.: Rossi

Arbitro: Tello (Argentina)

Marcatori: 55’ st Csoboth (U)

Ammoniti: Styles (U), Orban (U), Schafer (U), McTominay (S), Csoboth (U)

Note: ammonito dalla panchina Kleinheisler (U)