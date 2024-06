Euro 2024: Svizzera – Germania 1-1. Fullkgrug rovina la festa agli elevetici

Nella terza e ultima giornata del Gruppo A di Euro 2024 Germania e Svizzera pareggiano 1-1 entrambe accedono agli ottavi di final e : tedewschi primo , elevtici secondo.

Al Deutsche Bank Park di Francoforte , la Germania parte bene e va in gol con un tiro dai ventidue metri di Andrich, Orsato non concede per un fallo di Musiala su Aebischer, poi gli elvetici aumentano i giri e Ndoye (28′) sblocca il match su assist di Freuler. Nella ripresa i tedeschi spingono ,la Svizzera si difende con ordine e riparte solo in contropiede: Vargas va in gol , Orsato annulla per posizione di offside in partenza dell’attaccante. . La Germania risponde con Havertz , il colpo0 di testa tocca la base altra della traversa. Neuer vola su un sinistro velenoso di Xhaka, e Fullkrug (91′) agguanta il pareggio tedesco sfruttando un cross di Raum che vale il primo posto nel girone con un’incornata all’ultimo respiro

IL TABELLINO

SVIZZERA-GERMANIA 1-1

Svizzera (3-4-2-1): Sommer 5; Schar 6, Akanji 6,5, Rodriguez 6; Widmer 6,, Xhaka 6,5, Freuler 6,5, Aebischer 6; Rieder 6,5 (20′ st Vargas 5,5), Ndoye 7 (20′ st Duah 6); Embolo 6 (20′ st Amdouni 6).

A disp.: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Zakaria, Okafor, Steffen, Zeber, Zesiger, Sierro, Shaqiri, Jashari. All.: Yakin 6

Germania (4-2-3-1): Neuer 6,5; Kimmich 6, Rudiger 5, Tah 5 (16′ st Schlotterbeck 6), Mittelstadt 6 (16′ st Raum 6,5); Andrich 5,5 (20′ st Beier 6,5), Kroos 6; Musiala 6 (31′ st Fullkrug 7), Gundogan 5,5, Wirtz 6 (31′ st Sané 5,5); Havertz 5,5.

A disp.: Baumann, Ter Stegen, Gross, Fuhrich, Muller, Anton, Henrichs, Koch, Can, Undav. All.: Nagelsmann 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 28′ Ndoye (S), 46′ Fullkrug (G)

Ammoniti: Ndoye, Xhaka, Widmer (S); Tah (G)