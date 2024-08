Empoli, D’Aversa:” all’Olimpico troveremo un ambiente molto caldo”

“Sarà una partita diversa dalla precedente, troveremo un ambiente molto caldo per il fatto che Dybala è rimasto. Quindi sicuramente lo stadio spingerà, ma come è sempre accaduto in quello stadio. Con il Monza abbiamo avuto occasioni per vincere e non siamo riusciti, in questo caso per uscire da li’ con un risultato positivo bisogna dare più del 100%, perché quello a volte non potrebbe bastare”. Così Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, alla vigilia della trasferta contro la Roma all’Olimpico.